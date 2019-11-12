Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru tescillendi

12.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:49

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığına işaret ederek, "Dün Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik" dedi.