Haberler » Ekonomi » Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru tescillendi - Ekonomi

Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru tescillendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığına işaret ederek, "Dün Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik" dedi.

12.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:49
Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru tescillendi

Tarım ve Orman Bakanı , 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde 'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığına işaret ederek, "Dün Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et