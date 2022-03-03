Fibabanka, Easycep'te kefilsiz, senetsiz ve kartsız taksit imkanı sunacak

Fibabanka, yenilenmiş elektronik cihaz alım ve satımında sunduğu yenilikçi çözümlerle öne çıkan Easycep ile kefilsiz, senetsiz, kartsız taksit imkanı sağlayan ve 200 TL indirim sunan iş birliğine imza attı.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, Banka, ikinci el elektronik ürün platformu EasyCep ile yaptığı anlaşma ile CarrefourSa Easycep standlarında başta telefon olmak üzere akıllı saat, tablet, bilgisayar, robot süpürge gibi elektronik cihaz almak isteyenlere kolaylık sağlıyor.

Carrefoursa'nın, Easycep standı bulunan İstanbul ve Bursa'daki mağazalarından geri ödemeli işlem yapan ve Fibabanka alışveriş kredisi kullanan müşterilere anında 200 TL indirim uygulanıyor. Ayrıca, Easycep'in İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa mağazalarında Fibabanka tarafından kartsız, senetsiz, kefilsiz alışveriş kredisi imkanı sunuluyor.

Fibabanka Mobil'de yer alan Dijital Market ya da Easycep'in mağazalarından kullandırılan alışveriş kredilerinde ise yalnızca cep telefonları için 5 bin TL'nin altındaki tutarlara 12 ay vade, 5 bin TL'nin üzerindeki tutarlara maksimum 3 ay vade imkanı sağlanıyor.

"Öncü markalarla iş birliği anlaşmalarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, Fibabanka olarak, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda, yaşamlarına kolaylık ve değer katan bir hizmet modelini benimsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sektöründe öncü markalarla iş birliği anlaşmalarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Son olarak, yenilenmiş garantili elektronik cihaz satışının yanı sıra müşterilerinin mevcut cihazlarını da hem internet sitesi üzerinden hem de fiziksel mağazadan en iyi tekliflerle satın alan ve Türkiye'deki tek platform olan Easycep ile kefilsiz, senetsiz, kartsız taksit imkanı ve 200 TL indirim sunan bir iş ortaklığına imza attık.

Son günlerde yenilenmiş elektronik cihazlara olan talebin giderek arttığını gözlemliyoruz ve tüketicilerin finansman ihtiyacını karşılamak, indirimli elektronik cihaz alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla böyle bir iş birliğini hayata geçirdik. Böylelikle tüketicilere finansman sağlamanın yanı sıra kaynak kullanımında geri dönüşüme de dikkat çekmiş oluyoruz."

Easycep Genel Müdürü Mehmet Akif Özdemir de, "Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi olarak yeni iş birliklerini çok önemsiyoruz. Fibabanka ile yaptığımız bu anlaşma, daha çok insanı yenilenmiş elektronik ile tanıştırmamıza vesile olacak. Doğaya bıraktığımız karbon ayak izinin azaltılmasına katkısı da bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.