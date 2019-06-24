Fiat Chrysler ile Renault'nun birleşme müzakereleri yeniden gündemde
Fiat Chrysler ile Renault arasında birleşme müzakerelerinin yeniden başlaması bekleniyor.
Japonya'da bu hafta gerçekleştirilecek 2 toplantının Fiat Chrysler ile Renault arasındaki birleşme müzakerelerinin yeniden başlamasına yol açması bekleniyor.
İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI
Bu hafta izlenecek ilk toplantı Nissan Motor'un genel kurul toplantısı olacak. Nissan için seçilecek yönetim kurulunun Renault ve Fiat Chrysler arasında birleşmeyi destekler yönde oluşması sürecin yeniden başlaması için önemli.
İkinci önemli toplantı ise Macron ile Abe arasında G20 sırasında gerçekleştirilecek ve ikili ilitilerin değerlendirileceği görüşme olacak.
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