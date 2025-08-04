Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bu sezon 36 kulübün yer aldığı ve lig formatına geçen turnuvada yer almak isteyen Fenerbahçe, eleme turlarını başarıyla geçip grup aşamasına kalmayı amaçlıyor. Feyenoord karşısında alınacak sonuç, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenini şekillendirecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ: FEYENOORD

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu güçlü rakibini eleyerek grup aşamasına kalmak için sahaya çıkacak.

DEV TURNUVADA 36 TAKIM YER ALIYOR

Bu yıl 36 takımın katılımıyla düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, lig formatıyla oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de bu zorlu organizasyona dahil olabilmek için Feyenoord engelini geçmek zorunda.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İki ekip arasındaki ilk karşılaşma, Hollanda'da Feyenoord'un sahasında oynanacak. Rövanş ise İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda yapılacak. Maç tarihleri 5–6 Ağustos ve 12–13 Ağustos aralığında planlanıyor. UEFA'nın resmi fikstür detaylarını 25 Temmuz'da duyurması bekleniyor.

MAÇI HANGİ KANAL YAYINLAYACAK?

Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.