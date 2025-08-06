Feyeneoord Fenerbahçe ne maçı, Şampiyonlar Ligi maçı mı, UEFA Avrupa Ligi maçı mı?

Feyeneoord Fenerbahçe ne maçı, Şampiyonlar Ligi maçı mı, UEFA Avrupa Ligi maçı mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Peki, Feyeneoord Fenerbahçe maçı Şampiyonlar Ligi maçı mı, UEFA Avrupa Ligi maçı mı?

Karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosu İsveç Futbol Federasyonu'ndan atandı. Orta hakemlik görevini Glenn Nyberg üstlenirken, yardımcıları Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist olacak. Peki, bu mücadele sonucu tur atlayan takımı doğrudan belirleyecek mi? Hayır, bu tur çift ayaklı olarak oynanacak. Yani Fenerbahçe'nin İstanbul'da oynayacağı bir rövanş mücadelesi de olacak. İlk maçta elde edilecek skor, ikinci karşılaşma öncesi büyük önem taşıyor. Peki, Feyeneoord Fenerbahçe ne maçı?

MAÇ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Feyenoord ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu mücadeleye, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan ve atmosferiyle ünlü De Kuip Stadyumu ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, bu önemli deplasmandan avantaj sağlayacak bir sonuçla dönmenin peşinde olacak.

MAÇIN YAYINI NASIL İZLENİR?

Futbolseverler bu önemli mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. Feyenoord - Fenerbahçe maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli yayınla izlenebilecek. Yayıncı kuruluşlar, karşılaşmayı hem uydu hem de dijital platformlar aracılığıyla futbolseverlere ulaştıracak.

S SPORT PLUS İLE MAÇI TAKİP ETME SEÇENEĞİ

S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden ve internet bağlantısıyla erişilebilen dijital bir yayın platformudur. Maçı canlı izlemek isteyen kullanıcılar, S Sport Plus'ın mobil uygulamasından veya resmi web sitesinden yayın akışına ulaşabilirler.

FEYENOORD – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın güçlü kulüplerinden Feyenoord ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma, 6 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak ve Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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