FETÖ mahrem imamından itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek
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FETÖ mahrem imamından itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek

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Başkanlığını Ahmet Uğuz'un yaptığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı yaklaşık 3 bin sayfalık FETÖ'nün futbolda şike kumpası davasının gerekçeli kararında, örgütün sözde şike soruşturmasında ne gibi usulsüzlükler yaptığı tek tek sıralandı. Dava kapsamında dinlenen FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'nın, "Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, F.Bahçe küme düşürülecek" dediği ortaya çıktı.

Karara göre; şike soruşturması Giresunspor Kulübü Eski Baskanı Osman Çırak'ın Olgun Peker tarafından tehdit ve darp edildiği iddiaları ile başladı. Ancak bu suç iddiası Giresun ilinde gerçekleşmiş olması nedeniyle soruşturmanın Giresun'da yürütülmesi gerekirken İstanbul'da başlatıldığı belirtildi.

FETÖ mahrem imamından yıllar sonra gelen itiraf: Fenerbahçe küme düşürülecek

Karara göre; davada Şike soruşturma sürecini başlatan rapora imza atan ve "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 91 kez, ayrıca "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan toplam 161 yıl 8 ay hapis cezası alan eski polis memuru Lokman Yanık, zorla Giresun'daki olayın soruşturulmasını istedi. Dosyanın ısrarla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesini sağladı.

KUMPASIN TEMELİ O MAÇTA ATILDI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Lokman Yanık'ın Osman Çırak'la nasıl tanıştığı da dava sürecinde ortaya çıktı. Gerekçeli karara göre; Yanık, Osman Çırak'la 15 Temmuz darbe girişiminden sonra MİT'ten ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası alan M.B.A. tarafından 2010 yılındaki bir Galatasaray maçında tanıştırıldı. Şike kumpasının başlamasına neden olan rapora konu olan sözde iddialar, bu karşılaşmada Yanık'a iletildi. Yanık, Osman Çırak'la görüştüğüne ilişkin bir rapor hazırladı ve şike soruşturması başladı ancak, ilerleyen safhalarda Çırak, söz konusu bu ifadelerin rızası dışında eklendiğini söyledi.

OPERASYONU 2-3 AY ÖNCEDEN BİLİYORLARDI

Dava kapsamında dinlenen FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya, Lokman Yanık'la Osman Çırak'ı tanıştıran M.B.A. isimli eski MİT personelinden o dönem sorumlu olduğunu dile getirdi. Kaya ifadesinde, örgütün MİT Mahrem İmamı 'Talip' kod Murat Karabulut'un 3 Temmuz'dan 2-3 ay önce Ankara Sincan'da MİT mahrem imamları toplantısında, şike davası adı altında bir operasyon yapılacağını söylediğini aktardı.

"FENERBAHÇE KÜME DÜŞÜRÜLECEK!"

Kaya ifadesinde, "Bu operasyonda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltına alınacağı, Fenerbahçe'nin küme düşürüleceğini, bu süreçte diğer bazı kulüpler ile alakalı olarak da bunların gerçekleştirileceğini söyledi. Operasyon yapılacağını Murat Karabulut anlattı. Bu toplantıda emniyet imamları yoktu. Asıl amaç o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıpratılmasıydı." dedi.

SORUŞTURMADAKİ FETÖ ETKİSİ

Karara göre; eski polis memuru Lokman Yanık'la eski Giresunspor Kulüp Başkanı Osman Çırak'ı tanıştıran eski MİT çalışanı M.B.A'nın mahrem imamı Özgür Kaya'nın ifadeleri, şike soruşturmasının başlangıcındaki FETÖ etkisini gösterir nitelikte. Örgüt tarafından Lokman Yanık'a rapor tutarak soruşturmanın başlatılması hususunda bir misyon yüklendi.

FETÖ mahrem imamından itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek
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FETÖ mahrem imamından itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek - Haberler Spor
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