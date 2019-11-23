FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı

23.11.2019 00:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:21

Hakkında tutuklama kararı bulunan FETÖ firarisi Arif Erdem'in, birçok FETÖ üyesi gibi ABD'de olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR İLE BİRLİKTE MAÇI İZLEMİŞLER

FETÖ firarisi Hakan şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var" diye yazdı.

ABD'DE OLDUĞU ANLAŞILDI

Fakat yayın başladıktan sonra Hakan Şükür, Arif Erdem'in yayına çıkmaktan vazgeçtiğini söyledi. Böylelikle bir süredir nerede olduğu konuşulan FETÖ firarisi futbolcunun ABD'de olduğu anlaşıldı.

İşte o paylaşım:

"GÜLEN'İN ARTIK SUYUNU İÇTİĞİ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ"

Eski futbolcu Arif Erdem de FETÖ firarileri arasında bulunuyor. Erdem, eski milli futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile birlikte "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.