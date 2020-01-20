FETÖ'cü Hakan Şükür'ü FETÖ'cüler 2 milyon dolar dolandırdı

20.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:52

Geçtiğimiz günlerde UBER şoförlüğü yaptığı haberleriyle gündeme gelen firari FETÖ'cü Hakan Şükür, YouTube'da yayınladığı videoda özel yaşantısıyla ilgili yaptığı açıklamada güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını ve tüm varlığını kaybettiğini öne sürmüştü.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ'cü Hakan Şükür'ün ne kadar para dolandırıldığını bugünkü köşesinde kaleme aldı. Şener şu ifadelerle dolandırıcılığı anlattı:

FETÖ'CÜLERDEN BÜYÜK VURGUN

"Parlak bir futbol kariyerinden çok uğruna ülkesini bile bırakıp kaçtığı FETÖ üyeliği ile hatırlanan Hakan Şükür, Amerika'da FETÖ'cüler tarafından dolandırılmış. Basına yansıyan rakamlara göre dolandırıcılığın boyutu 2 milyon dolardan fazla. Bu konuda açıklamayı da kendisi şöyle yapmış: Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır.

"FETÖ BU GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZ"

Ya, işte böyle Hakan Şükür! Nerdeyse ömrünü verdiğin FETÖ'cüler şimdi seni dolandırıyor. FETÖ bu gözünün yaşına bakmaz. Devleti, milleti soyarken, himmet diye aylıklara çökerken sesin çıkmıyordu. Şimdi sıra sana mı geldi? Sana bunu yapan

FETÖ'nün, kendilerinden olmayanlara neler yapabileceğini tahmin edebiliyor musun? Edemezsen, aklına senin de hizmet ettiğin FETÖ'nün kurduğu kumpaslarla hayatı karartılan insanlar gelsin."

ŞÜKÜR: TÜM BİRİKİMİMİZİ KAYBETTİK

YouTube'da yayınladığı videoda güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını öne süren firari FETÖ'cü Hakan Şükür, "Tüm birikimimizi kaybettik. Bunları yaşamak beni ve ailemi tabi çok yıprattı. İçe kapandık" demişti