Fethiyespor'a kaleci takviyesi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Fethiyespor, Bayburt Özel İdarespor'dan kaleci Enes Fidayeo ile sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Fethiyespor, Bayburt Özel İdarespor'dan kaleci Enes Fidayeo ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen 24 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde daha önce Çanakkale Dardanelspor ve Ümraniyespor formalarını da terletti. Enes, geçen sezon Bayburt'ta 12 maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı