Fethiyespor: 2 - Tokatspor: 0
Misli.com 3. Ligi 2. grupta mücadele eden Fethiyespor, Tokatspor'u 2-0 mağlup etti.
Misli.com 3. Ligi 2. grupta mücadele eden Fethiyespor, Tokatspor'u 2-0 mağlup etti.
Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Barkay Öztuvan'ın serbest vuruşunda top ağlarla buluştu. Fethiyespor, 1-0 öne geçti.
78. dakikada sağ çaprazdan Tokatspor'un ceza sahasına giren Anıl Arıcıoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
Müsabaka, Fethiyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır