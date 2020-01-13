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Fethi Sekin anısına halı saha turnuvası

Malatya Gençlik Federasyonu ve Malatya Ferdi Branşlar Spor Kulüpleri FederasyonuŞehit polisimiz Fethi Sekin anısına düzenlediği halı futbol turnuvasının ödül törenini gerçekleştirdi.

13.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:53
Fethi Sekin anısına halı saha turnuvası

Gençlik Federasyonu ve Malatya Ferdi Branşlar Kulüpleri Federasyonu


Şehit polisimiz anısına düzenlediği halı turnuvasının ödül törenini gerçekleştirdi. Yapılan törene Malatya Emniyet Müdürü , İl Müftüsü Veysel Işıldar ve Baskil Gençlik Spor Kulübü Başkanı Selahattin Omaç katıldı. Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Şehit Fethi Sekin'i hiç bir zaman unutmayacaklarını belirterek, turnuvayı düzenleyenlere teşekkür etti.


İl Müftüsü Veysel Işıldar da Türkiye'nin şehidi Fethi Sekin'i rahmet ve hayırla andıklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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