Fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu

Fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinop'ta ormanlık alanlardan toplanan fesleğen ve yumurta mantarı köylerde yaşayan vatandaşların ek gelir kapısı oldu.

Sinop'ta ormanlık alanlardan toplanan fesleğen ve yumurta mantarı köylerde yaşayan vatandaşların ek gelir kapısı oldu. Köylüler tarafından toplanan mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 35-40 TL'ye varan fiyatlarla satın alınıyor.

Sinop'un tabiat harikası ormanlar mantar severlerim en uğrak mekanı haline geldi. Son günlerde kent merkezinde etkili olan aşırı yağışlar ormanlardaki mantarları coşturdu. Yağmurlarının ardından yetişen, fesleğen ve yumurta mantarı köylülerin de ek gelir kapısı oldu. Merkeze bağlı Abalı ve Sarıkum köyü mevkisindeki ormanlık alanlarda yetişen fesleğen ve yumurta mantarı, vatandaşlarca toplanıyor. Günün ilk ışıklarıyla ormana çıkan mantar avcıları en iyi mantarı toplamak için adeta birbiriyle yarışırken, gün boyu topladıkları mantarları da akşamüstü köy girişinde bulunan mantar toptancılarına getirerek satıyor. Köylülerin topladığı mantarları satın almak için toptancılar tarafından köy girişinde mantar pazarı oluşturulurken, toptancılar mantarın kilosunu kalitesine göre 35-40 TL'ye varan fiyatlarla satın alıyor.

Konu ile ilgili konuşan Sezer Baş, "Mantar sezonu açıldı. Mantar topluyoruz mantarlarımızın fiyatlarını iki gün iyiyse üçüncü gün indirimli alıyorlar. Mantar fiyatlarını çok düşürdüler, bize de yazık. Ayaklarımızı ellerimizi dikenler yırtıyor. Rekabet olduğu zaman mantarın fiyatını artırıyorlar. Onun için biz vatandaş olarak mağdur kalıyoruz. Sinop'un ormanlarının taşına toprağına nur yağsın. Çok bereketli ormanlarımız var" dedi. - SİNOP

Fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşine sürpriz yapan genç adam, pastanın içine 8 bin liralık telefon sakladı
Eşine sürpriz yapan genç adam, pastanın içine 8 bin liralık telefon sakladı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Patronun fazla mesai oyununu Yargıtay bozdu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Patronun fazla mesai oyununu Yargıtay bozdu
Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu
Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Demet Akalın Melisa Şenolsun
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:02:36. #1.14#

title