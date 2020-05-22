Ferrero Fındık'ın Kahverengi Kokarca mücadelesi sonuç verdi Başta fındık olmak üzere dünya genelinde 300'den fazla bitki ve ürünü zarara uğratan 'Kahverengi Kokarca' ile ortak mücadele için Ferrero Fındık tarafından başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Başta fındık olmak üzere dünya genelinde 300'den fazla bitki ve ürünü zarara uğratan 'Kahverengi Kokarca' ile ortak mücadele için Ferrero Fındık tarafından başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

INC (Uluslararası Fındık ve Kuru Meyve Topluluğu), Ferrero Değerli Tarım ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle "Türkiye ve Akdeniz Ülkeleri Tarımı İçin Potansiyel Tehdit: Kahverengi Kokarca" başlığı ile İstanbul'da geçtiğimiz aylarda düzenlenen konferansta gündeme gelen Kahverengi Kokarca zararlısına karşı Samuray Arıcığı ile mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay çıktı. 'Trissolcus Japonicus' adı verilen Samuray Arıcığı olarak bilinen mücadeleci böcek yurt dışından ithal edilerek biyolojik savaşta kullanılacak.

Konferans, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tuncer'in direktörlüğünde başlayıp 2 gün süren toplantıda, Torino Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Luciana Tavella, Gürcistan Fındık Birliği Başkanı Nikoloz Meskhi, Emilia Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Lara Maistrello ve 'kahverengi kokarca' ile biyolojik mücadele için yetiştirilen ve Japonica da denilen Samuray aracının buluşçularından İsviçreli uzman Dr. Tim Haye'nin konuşmacı olarak katıldığı konferans yoğun ilgi görmüştü. - TRABZON

Kaynak: İHA