Fernando Torres'in QPR Karşısında Yaptığı Hat-Trick Chelsea'nin İspanyol yıldızı Fernando Torres, hat-trick yaparak klasını konuşturuyor.Nisan 2012'de oynanan maçta Chelsea, Fernando Torres, Daniel Sturridge, John Terry ve Florent Malouda'nın Queens Park Rangers'ı 6-1 mağlup ediyor.

Chelsea'nin İspanyol yıldızı Fernando Torres, hat-trick yaparak klasını konuşturuyor.Nisan 2012'de oynanan maçta Chelsea, Fernando Torres, Daniel Sturridge, John Terry ve Florent Malouda'nın Queens Park Rangers'ı 6-1 mağlup ediyor. Kaynak: Dugout