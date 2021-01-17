Fernando Torres, Atletico Madrid B takımında teknik direktörlüğe başlayacak
17.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:20
Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan ve 2019 yılında futbolu bırakan Fernando Torres, efsane olduğu Atletico Madrid'in B takımında teknik direktörlüğe başlayacak.
İspanyol futbolunun yetiştirdiği en önemli santrforlardan olan Fernando Torres, eski takımı Atletico Madrid'e geri dönüyor.
2019 yılında Japonya'da Sagan Tosu takımıyla aktif futbolculuk yaşantısına nokta koyan Torres, teknik direktör olmaya karar verdi.
ATLETICO B TAKIMININ BAŞINA GEÇECEK
Marca'nın haberine göre; Torres, Atletcio Madrid B takımının başına geçecek ve kariyerine burada başlayacak.
36 yaşındaki futbol adamının bugün oynanacak olan Poblense maçına takımının başında çıkması bekleniyor.