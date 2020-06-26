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Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor

Galatasaray, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın yerini doldurmayı planlıyor. Ancak Muslera'nın beklenenden daha erken dönebileceği aktarılıyor. Tecrübeli eldiven, Kasım ayında kaleye geçmeyi hedefliyor.

26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:54

G.Saray'ın Rize ile oynadığı maçta sağ ayağına aldığı darbe sonucu tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin 6 ay olması bekleniyor. Ancak Uruguaylı eldivenin daha önce idmanlara başlamayı ve Kasım ayında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.

KASIM AYINI HEDEFLİYOR

Muslera'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.

G.Saraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve Muslera'nın Kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak.

"BİR KALECİDEN FAZLASIYIM"

Sakatlığı sonrası sezonu kapatan Fernando Muslera, Uruguay basınına yaptığı açıklamalarda geleceği hakkında önemli mesajlar verdi. 33 yaşındaki file bekçisi, Uruguay'a dönecek misiniz sorusuna, "Uruguay'da tekrar futbol oynar mıyım bilmiyorum. 10 yıldır Galatasaray'dayım. Ben, buradaki insanlar için bir kaleciden daha fazlasıyım" cevabını verdi. Tecrübeli eldiven, "Türkiye'de bir çevrem ve dostlarım var. Galatasaray yönetimi, futbolu burada bırakmamı ve kulüpte çalışmaya devam etmemi istiyor" diye konuştu.

SKODA: HALA BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM

Rizespor'un santrforu Skoda, Çekya basınına röportaj verdi ve Galatasaray maçında çarpıştığı Muslera'nın ayağının kırılmasına hâlâ çok üzgün olduğunu söyledi. Yaşanan anı anlatan Skoda, "Aslında o pozisyon çok hızlı gelişti. Topu takpi ettim. Galatasaraylı defans oyuncusu (Mariano) beni arkadan itti ve şut çekmek üzereyken dengemi kaybedip düştüm. Muslera ile çarpıştık. Gerçekten çok talihsiz bir andı" dedi.

(Sabah)

Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
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