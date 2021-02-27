Fernando Muslera, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıktı

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Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde karşılaşan Galatasaray'da kaptan Muslera sarı-kırmızılılar ile ligde 300. maçında görev aldı. Uruguaylı file bekçisi tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok müsabakaya çıkan futbolcu olarak kayda geçti.

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.

14 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'a İtalya ekibi Lazio'dan 11 Ağustos 2011'de transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 10 sezonda 14 kez kupa sevinci yaşadı. 34 yaşındaki kaleci, 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.

Muslera, 6 Şubat 2017'de Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin "En çok forma giyen yabancı futbolcusu" oldu. Beşiktaş maçıyla birlikte de Zoran Simoviç'in 188 maçlık rekorunu egale eden deneyimli kaleci, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı.

"GALATASARAY BENİM İKİNCİ EVİM"

Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguaylı file bekçisine kulüp adına plaket verdi.

Galatasaray'ın ikinci evi olduğunu söyleyen başarılı kaleci, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Benim her şeyim oldu. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. Bir kulüpte çok uzun süre kaldığınız zaman, onlar da senin verdiğin mücadeleyi gördükleri zaman, sana sahip çıkıp seni bırakmıyorlar. Bu sayede burada on yıl yaşadım. Ve hayatımın bu döneminden çok memnunum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı