Fernando Muslera, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fernando Muslera, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıktı

27.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:07

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, BB Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla 300. Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Muslera, ligde tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Muslera'ya maç öncesi Fatih Terim plaket verdi.

Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde karşılaşan Galatasaray'da kaptan Muslera sarı-kırmızılılar ile ligde 300. maçında görev aldı. Uruguaylı file bekçisi tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok müsabakaya çıkan futbolcu olarak kayda geçti.

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.

14 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'a İtalya ekibi Lazio'dan 11 Ağustos 2011'de transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 10 sezonda 14 kez kupa sevinci yaşadı. 34 yaşındaki kaleci, 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.

Muslera, 6 Şubat 2017'de Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin "En çok forma giyen yabancı futbolcusu" oldu. Beşiktaş maçıyla birlikte de Zoran Simoviç'in 188 maçlık rekorunu egale eden deneyimli kaleci, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı.

"GALATASARAY BENİM İKİNCİ EVİM"

Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguaylı file bekçisine kulüp adına plaket verdi.

Galatasaray'ın ikinci evi olduğunu söyleyen başarılı kaleci, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Benim her şeyim oldu. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. Bir kulüpte çok uzun süre kaldığınız zaman, onlar da senin verdiğin mücadeleyi gördükleri zaman, sana sahip çıkıp seni bırakmıyorlar. Bu sayede burada on yıl yaşadım. Ve hayatımın bu döneminden çok memnunum." dedi.

Fernando Muslera, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıktı
Fernando Muslera, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Berat Albayrak Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fernando Muslera, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 19:09:07. #1.16#
title