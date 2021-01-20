Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla 7 ay sonra sahalara döndü
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Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla 7 ay sonra sahalara döndü

20.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:15

Geçtiğimiz sezon Haziran ayında Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig'in 23. hafta maçında sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera formasına kavuştu. Muslera böylece Süper Lig'de 10 sezon forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray'da takımın kilit ismi Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 7 ay sonra ilk kez bir resmi maçta takımdaki yerini aldı.

Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 34 yaşındaki file bekçisi, 220 gün sonra Yukatel Denizlispor maçıyla yeşil sahalara adım attı.

MUSLERA'SIZ 25 MAÇTA 8 YENİLGİ

Muslera'sız 25 Süper Lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, bu maçlarda toplam 8 yenilgi alırken yalnızca 8 maçta kalesini gole kapatmayı başarabildi.

Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla 7 ay sonra sahalara döndü
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