Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla 7 ay sonra sahalara döndü

Geçtiğimiz sezon Haziran ayında Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig'in 23. hafta maçında sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera formasına kavuştu. Muslera böylece Süper Lig'de 10 sezon forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.