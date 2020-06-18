Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın imzalayacağı kontratın detayları belli oldu. İlk yıl 2,5 milyon euro, sonraki senelerde ise 2 milyon euro olacak şekilde bir kontrat yapılacak Muslera'nın 2024'e kadar takımda kalması planlanıyor.

Çaykur Rizespor deplasmanında kaval kemiği iki yerinden kırılan ve geçirdiği başarılı ameliyat sonrası 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera için Galatasaray yeni sözleşme hazırlıklarını hızlandırdı. Başarılı kalecinin sarı kırmızılılarla yapacağı sözleşmenin detayları da belli oldu. Buna göre Muslera ile önce yıllık 2,5 milyon euro, sonraki senelerde 2 milyon euroya kadar düşecek şekilde bir sözleşme yapılacak. Kontratın 2023 mü yoksa 2024'te mi biteceğine Muslera karar verecek, gerekirse son sene mukaveleye opsiyonlu olarak eklenecek. Resmi imzaların atılması halinde Fernando Muslera, 25 yaşından 37-38 yaşına kadar Galatasaray forması giymiş olacak.