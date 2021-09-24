Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da

Türk futbolunda 1994-2003 yılları arasında aralıksız olarak Adana Demirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Vanspor, Siirtspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'da forma giyen Malili eski forvet Fernand Coulibaly, liglere Turgutluspor'la döndü.

Türk futbolunda 1994-2003 yılları arasında aralıksız olarak Adana Demir spor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Vanspor, Siirtspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'da forma giyen Malili eski forvet Fernand Coulibaly, liglere Turgutluspor'la döndü. Futbolumuzda iz bırakan yabancı golcülerden olan 50 yaşındaki Coulibaly, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'un forvet antrenörü olarak göreve başladı. Teknik Direktör Kazım Akgün'ün ekibinde takımla ilk antrenmana çıkan Coulibaly, forvet oyuncularına bire bir çalışma yaptırıp tecrübelerini paylaşacak.

Coulibaly gibi tecrübeli bir isim ile çalışmanın kendilerine ekstra katkı sağlayacağını belirten Kazım Akgün, "Daha önce Manisaspor'da da buna benzer bir uygulama yapmıştım. Manisaspor'da çalışırken, Murat Tosun'u teknik ekipte yer vermiştim. Başarılı golcü genç oyuncularımız ile yakından ilgilenip tecrübelerini oyuncularımıza aktarmıştı. O sezon forvet oyuncularımız başarılı bir performans ortaya koymuştu. Şimdi aynı uygulamayı Turgutluspor'da yapacağız. Türkiye'de birçok spor severin yakından tanıdığı ve attığı gollerle Türk futboluna damga vuran Coulibaly ile çalışacağız. Tecrübelerini oyuncularımıza aktaracak. Faydalı olacağına inancım tam" dedi.

"BİLGİLERİMİ AKTARACAĞIM"

Turgutluspor'da forvet oyuncularına tüm tecrübelerini aktarmak için çalışacağını belirten Fernand Coulibaly, "Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Başkanımız Taner Kestaneci ve Hocam Kazım Akgün'e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte tüm tecrübe, bilgi ve donanımımı Turgutlusporlu oyunculara aktaracağım" açıklamasını yaptı.


Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da

Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da

Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü: 'Geleceği parlak Türk yetenek'

Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü: "Geleceği parlak Türk yetenek"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Murat Kurum Güzel Sözler Şans Oyunları Acun Ilıcalı Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:02:38. #1.12#