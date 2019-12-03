: Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti!

03.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:15

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı. Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Ferdi, 15. dakikada Deniz Türüç'ün golünde asisti yapan isim olurken 1 dakika sonra da Muriç'in pasında topu ağlara gönderdi. 2 dakikalık resital sonrası taraftarlar adeta mest oldu.

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