Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti!
İstanbulspor maçında 2 dakika içinde 1 gol atıp 1 asist yapan Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyayı salladı. Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncuya övgü yağdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı. Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Ferdi, 15. dakikada Deniz Türüç'ün golünde asisti yapan isim olurken 1 dakika sonra da Muriç'in pasında topu ağlara gönderdi. 2 dakikalık resital sonrası taraftarlar adeta mest oldu.
Haber Videosu: Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti!
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Bedavadan gol atti saman alevi gibi olmaz insallahCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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giydiren arkadaşlar var bura da herkes kendi takıma baksın ağlamayın rakip istanbulspor zaten biz de başka birşey demedik fakat maçı 90 dk izleyenler çocuğun yeterli gelişim için destek aldıktan sonra gerçekten iyi bir futbolcu olabileceğini görür rahatlıkla mevzu gol asist de değil 30 yaşın da umursamaz moses yerine bu çocuk oynasa ve üzerine düşülse elif elmasdan daha çok para getirir emre mor hayatını kurtardı karı kız kafasın da bu çocuk oynamak istiyor ve falcao gibi milyonlar da almıyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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2 dakikada meşhur olan 2 dakikada da yok olur.Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Şansa tek gol atıp 7000 000 euro alarak yatan malcao dan daha iyi kıskanmayan yada kudurmaya devam edinYayından Kaldır
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cekemeyenler utansin muhauha noldu falcao emre mor miauhahuahua2 Yayından Kaldır
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tıpkı emre mor gibi2 2 Yayından Kaldır
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Oynadıkları takım İstanbulspor :DCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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ya bırakın allah aşkına neyleyim türkiye kupasında attığı golü asisti büyük maçları kurtarsın evvela. . .Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır