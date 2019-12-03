Haberler » Spor » Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti! - Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti!

İstanbulspor maçında 2 dakika içinde 1 gol atıp 1 asist yapan Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyayı salladı. Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncuya övgü yağdırdı.

03.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:15
Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti!

Ziraat 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan 'de ilk kez ilk 11'de yer aldı. Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Ferdi, 15. dakikada Deniz Türüç'ün golünde asisti yapan isim olurken 1 dakika sonra da Muriç'in pasında topu ağlara gönderdi. 2 dakikalık resital sonrası taraftarlar adeta mest oldu.


Haber Videosu

: Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (8)

  • VEZİR42:
    giydiren arkadaşlar var bura da herkes kendi takıma baksın ağlamayın rakip istanbulspor zaten biz de başka birşey demedik fakat maçı 90 dk izleyenler çocuğun yeterli gelişim için destek aldıktan sonra gerçekten iyi bir futbolcu olabileceğini görür rahatlıkla mevzu gol asist de değil 30 yaşın da umursamaz moses yerine bu çocuk oynasa ve üzerine düşülse elif elmasdan daha çok para getirir emre mor hayatını kurtardı karı kız kafasın da bu çocuk oynamak istiyor ve falcao gibi milyonlar da almıyor
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • KENAN:
    Şansa tek gol atıp 7000 000 euro alarak yatan malcao dan daha iyi kıskanmayan yada kudurmaya devam edin
    Yayından Kaldır
  • LEO MESSİ:
    ya bırakın allah aşkına neyleyim türkiye kupasında attığı golü asisti büyük maçları kurtarsın evvela. . .
    Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler