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Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi! | Fenerbahçe Haberleri

Habere göre; Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı.

09.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:38
Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi! | Fenerbahçe Haberleri

Habere göre; , geçen sezon başında NEC 'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.


Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet edeceği de vurgulandı. (Sabah)


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Kaynak: Hürriyet


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: Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi! | Fenerbahçe Haberleri
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