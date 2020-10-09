Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı

Hollanda U21 takımının formasını giyen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 5-0 kazandıkları Cebelitarık maçında takımının 3. golünü rakip filelere gönderdi.

A Milli Takımımızın seçim yapması için uğraştığı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 takımının Cebelitarık ile oynadığı gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 mağlup ettiği maçın 40. dakikasında rakip ağları sarsmayı başardı. 78 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, başarılı bir performansıyla göz doldurdu.

Karşılaşmada diğer golleri 7 ve 24'te De Wilt, 70'te Zeefuik ve 78'de Ekkelenkamp kaydetti.