Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı

09.10.2020 00:24 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:28
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı

Hollanda U21 takımının formasını giyen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 5-0 kazandıkları Cebelitarık maçında takımının 3. golünü rakip filelere gönderdi.

A Milli Takımımızın seçim yapması için uğraştığı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 takımının Cebelitarık ile oynadığı gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 mağlup ettiği maçın 40. dakikasında rakip ağları sarsmayı başardı. 78 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, başarılı bir performansıyla göz doldurdu.

Karşılaşmada diğer golleri 7 ve 24'te De Wilt, 70'te Zeefuik ve 78'de Ekkelenkamp kaydetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Fatma Girik Ata Demirer Seren Serengil
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ekim Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 00:28:42. #1.14#
title