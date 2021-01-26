Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı
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Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı

26.01.2021 00:28 | Son Güncelleme: 26.01.2021 01:09

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi fenomen dizi Çukur'a konu oldu. Dizinin bir sahnesinde yer alan "Mesut bile geldi sen gelemedin" duvar yazısı sosyal medyada gündeme oturdu.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin yankıları sürüyor.

Hem dünyada hem de Türkiye'de futbolun gündemine oturan transfer Show TV'nin ekranlara kilitleyen fenomen dizi Çukur'a da konu oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünde Mesut transferine ekranlara yansıyan "Mesut bile geldi sen gelemedin" duvar yazısıyla gönderme yapıldı.

Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı

MESUT ÖZİL DETAYINI KAÇIRMADILAR

Bu görüntünün ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Dizinin takipçileri tarafından özellikle Twitter'dan Fenerbahçe, Mesut Özil ve Çukur'u etiketleyip görselle birlikte paylaşım yaptı.

Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı

ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZA ATACAK

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil'in Çarşamba günü görkemli bir törenle sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı
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