Fenerbahçeliler üzülecek! Kim'in serbest kalma maddesi devlerin iştahını kabartıyor - Haberler Spor
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Fenerbahçeliler üzülecek! Kim'in serbest kalma maddesi devlerin iştahını kabartıyor

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Sarı-Lacivertliler'in bu sezon en çok beğenilen transferi Kim Min-Jae hakkında ülkesi Güney Kore'de bomba bir iddia ortaya atıldı. Kim'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 9 milyon euro olduğu, futbolcunun bu maddeyi koyduğu için Fenerbahçe'yi seçtiği öne sürüldü. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken ve piyasası olan Kim'in bu şartlarda sezon sonu yuvada kalması zor gözüküyor.

Fenerbahçeliler'in kısa sırada gözbebeği olan Kim hakkında Güney Kore'de üzücü bir haber çıktı. 24 yaşındaki başarılı stoper, 9 milyon euro serbest kalma bedeli maddesi koydurarak Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçeliler üzülecek! Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir

SERBEST KALABİLİR

Takvim'in haberine göre; ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Taraftarın sevgilisi Kim, bu bedele serbest kalabilir.

Fenerbahçeliler üzülecek! Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir

BU YÜZDEN PORTO'YA GİTMEDİ

F.Bahçe'den önce Kim ile masaya oturan Porto, genç yıldızın sözleşmesine 45 milyon euro serbest kalma bedeli yazdırmak isteyince transfer yattı. Fenerbahçe 9 milyon euroluk serbest kalma bedeli transferi olumlu sonuçlandırdı.

Fenerbahçeliler üzülecek! Kim'in serbest kalma maddesi devlerin iştahını kabartıyor
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/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Uğur Duran:Fazla abartıldığını düşünüyorum. son Maçta yaptığı saçma hareketi VAR Fark etse al sana penaltı. iyi yer tutuyor , hava topları iyi, kısmen oyun da kuruyor ama saatli bomba! Yani öyle çokta abartılmamalı
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Haber: Fenerbahçeliler üzülecek! Kim'in serbest kalma maddesi devlerin iştahını kabartıyor - Haberler Spor
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