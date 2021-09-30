Fenerbahçeliler üzülecek! Kim'in serbest kalma maddesi devlerin iştahını kabartıyor

Fenerbahçeliler'in kısa sırada gözbebeği olan Kim hakkında Güney Kore'de üzücü bir haber çıktı. 24 yaşındaki başarılı stoper, 9 milyon euro serbest kalma bedeli maddesi koydurarak Fenerbahçe'ye imza attı.

SERBEST KALABİLİR

Takvim'in haberine göre; ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Taraftarın sevgilisi Kim, bu bedele serbest kalabilir.

BU YÜZDEN PORTO'YA GİTMEDİ

F.Bahçe'den önce Kim ile masaya oturan Porto, genç yıldızın sözleşmesine 45 milyon euro serbest kalma bedeli yazdırmak isteyince transfer yattı. Fenerbahçe 9 milyon euroluk serbest kalma bedeli transferi olumlu sonuçlandırdı.

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