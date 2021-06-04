Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti
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Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Şike kumpası davasında tarihi cezaların verilmesi, Fenerbahçelilerin yüreğine su serpti. 3 Temmuz döneminde Avrupa kupalarından men edilen ve birçok sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler, 10 yıl sonra gelen olumlu kararların ardından bir nebze olsun yaralarını sardı. Açılan hashtage 100 binden fazla Tweet atıldı. Bunun dışında 'Aziz Yıldırım' ve 'Şike' başlıklarına da binlerce yorum bırakıldı.

Bugün Silivri'deki duruşmadan çıkarlar gündemi ve sosyal medyayı salladı. Fenerbahçeliler, 4 isme verilen ağır cezaların ardından birçok etiket açtı. Ancak 'Haklıydık Kazandık' etiketi adeta yeri göğü inletti. Saat 12 civarında başlatılan etikete 100 binden fazla Tweet atıldı. Bunun dışında 'Şike', '3 Temmuz', 'UEFA', 'Aziz Yıldırım' adı altında açılan etiketlere de binlerce Tweet atıldı.

Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti

FUTBOLCULAR DA PAYLAŞTI

Yardımcı antrenör Volkan Demirel, dönemin futbolcuları ve halen oynamaya devam eden Gökhan Gönül ve Caner Erkin de 'Haklıydık Kazandık' paylaşımı yaptı. Sarı-Lacivertli camia, futbolcular ve taraftarlar çıkan kararlardan sonra adeta tek yürek oldu.

Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti
Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti
Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti
Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti
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Ömer Özarslan
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