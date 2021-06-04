Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti

Şike kumpası davasında tarihi cezaların verilmesi, Fenerbahçelilerin yüreğine su serpti. 3 Temmuz döneminde Avrupa kupalarından men edilen ve birçok sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler, 10 yıl sonra gelen olumlu kararların ardından bir nebze olsun yaralarını sardı. Açılan hashtage 100 binden fazla Tweet atıldı. Bunun dışında 'Aziz Yıldırım' ve 'Şike' başlıklarına da binlerce yorum bırakıldı.