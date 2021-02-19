Fenerbahçeli yıldız Perotti'nin babası oğlunun sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı

Sezon başında Fenerbahçe'nin Roma'dan bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramadı. Arjantinli yıldızın babası Hugo Perotti, oğlunun son durumuna ilişkin Arjantin'den Ole'ye konuştu.

"SEZON BİTMEDEN SAĞLIĞINA KAVUŞACAĞINI UMUYORUM"

Tecrübeli kanat oyuncusunun sakatlığı hakkındaki iddiaların gerçek olmadığını söyleyen Hugo Perotti, "Perotti'nin, Roma'dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Arka adalesinde bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok. Şu anda iyileşme aşamasında. Diego'nun sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Perotti'nin Fenerbahçe'de sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatan Hugo Perotti, "Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"DÜNYADA ŞU AN 8 TANE VAR VE 7'Sİ TRAFİK KAZASI"

Arjantinli yıldızın sakatlığına ilişkin geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'da açıklamalarda bulunmuştu. Perotti'nin 3 ila 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirten Belözoğlu, "Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7'si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek" ifadelerini kullandı.

"MENAJERLERİYLE BİR KARAR ALMAK DURUMUNDA KALACAĞIZ"

Sürecin iki taraf içinde istenmedik bir yönde ilerlediğini vurgulayan Belözoğlu, "Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız" ifadelerini kullanmıştı.

32 yaşındaki Arjantinli yıldız, sezon başında Roma'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 4 karşılaşmada görev alan Perotti, 3 gol atma başarısı gösterdi.