Fenerbahçeli yelkenciler olimpiyat kotası için yarışacak

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Simay Aslan ve Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa, Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Simay Aslan ve Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa, Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Fenerbahçe Doğuş Yelken 470 sınıfı sporcuları Simay Aslan ve Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa'nın, Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesi vereceği bildirildi. Açıklamada; "5-13 Mart 2021 tarihleri arasında Vilamoura'da yapılacak şampiyonada, 'Kulübümüzün olimpiyatlarda en fazla sporcu ile yer alması hedefi' ile Olimpiyat kotası almak için yarışacak sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı