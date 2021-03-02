Fenerbahçeli yelkenciler olimpiyat kotası için yarışacak
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Fenerbahçeli yelkenciler olimpiyat kotası için yarışacak

02.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:18
Fenerbahçeli yelkenciler olimpiyat kotası için yarışacak

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Simay Aslan ve Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa, Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Simay Aslan ve Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa, Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Fenerbahçe Doğuş Yelken 470 sınıfı sporcuları Simay Aslan ve Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa'nın, Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesi vereceği bildirildi. Açıklamada; "5-13 Mart 2021 tarihleri arasında Vilamoura'da yapılacak şampiyonada, 'Kulübümüzün olimpiyatlarda en fazla sporcu ile yer alması hedefi' ile Olimpiyat kotası almak için yarışacak sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi.


Fenerbahçeli yelkenciler olimpiyat kotası için yarışacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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