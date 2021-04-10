Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Teessa Vargas Türk oldu, kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Sarı-Lacivertliler'in Kübalı voleybolcusu Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşı oldu. Vargas, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Bundan böyle Türkiye Milli Takımı için ter dökecek Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
TÜRKİYE İÇİN TER DÖKECEK
Heyette bulunan Küba vatandaşıve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek. Vargas'a Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
KAPTANLARDAN TEŞEKKÜR
Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.