Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Teessa Vargas Türk oldu, kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Sarı-Lacivertliler'in Kübalı voleybolcusu Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşı oldu. Vargas, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Bundan böyle Türkiye Milli Takımı için ter dökecek Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.