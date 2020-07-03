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Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, İngiltere ve İtalya'dan resmi tekliflerin olduğunu söyledi.

03.07.2020 20:28 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:37

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-lacivertli yönetimin, iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına sıcak baktığı yıldız futbolcunun menajeri transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar konuyla ilgili, "Vedat'ın transferi ile ilgili İngiltere ve İtalya'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda kulüp isimlerini açıklayamıyorum. Benim bilgim dışında Fenerbahçe'ye yapılan olası tekliflerden varsa benim bilgim yok. Gelen teklifler ile ilgili tasarruf Fenerbahçe Spor Kulübüne aittir" ifadelerini kullandı.

KOÇ: VEDAT'LA İLGİLENENLER VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Kosovalı golcünün transferiyle ilgili, "İlgilenenler var. Her oyuncunun bir değeri vardır. Ben Vedat'ın gitmesini şahsen istemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

(Kaynak: Ajansspor)

Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
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