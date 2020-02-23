: Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi

23.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesi büyük bir sürpriz yaparak Tolgay Ali Arslan'a ilk 11'de şans verdi. Emre ve Gustavo'nun yokluğunda orta sahada Tolgay'ı oynatan Ersun Yanal, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. İlk 11'in açıklanmasının ardından Tolgay ve Ersun Yanal, Twitter'da trend topic oldu.

BU SEZON SADECE 24 DAKİKA OYNADI

Geçen sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 7 maçta toplam 24 dakika süre almıştı.

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