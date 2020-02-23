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Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ligde sadece 24 dakika forma giyen Tolgay Ali Arslan'ı derbi maçta ilk 11'de sahaya süren Teknik Direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi.

23.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:37
Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Galatasaray derbisi öncesi büyük bir sürpriz yaparak 'a ilk 11'de şans verdi. Emre ve Gustavo'nun yokluğunda orta sahada Tolgay'ı oynatan Ersun Yanal, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. İlk 11'in açıklanmasının ardından Tolgay ve Ersun Yanal, Twitter'da trend topic oldu.

BU SEZON SADECE 24 DAKİKA OYNADI

Geçen sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 7 maçta toplam 24 dakika süre almıştı.


Haber Videosu

: Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi
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