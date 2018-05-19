Fenerbahçeli Taraftarlar, "Göztepe Gol Attı" Şakası Yapan Taraftarı Dövdü
Kadıköy'de Atiker Konyaspor maçını statta takip eden taraftarlar, tribünden bir taraftarın "Göztepe gol attı." şakası sonrasında çileden çıktı, şakayı yapan taraftarı darp etti.
Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda istenmeyen bir olaya neden oldu.
Atiker Konyaspor karşılaşmasında 2-0 öne geçen Fenerbahçe tribünlerinde kulaklar Başakşehir ve İzmir'deydi. Başakşehir-Kasımpaşa maçındaki 2-2'lik skor işine yarayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Göztepe'den gelecek bir gol haberini beklemeye başladı. Telefonlarından sürekli Göztepe-Galatasaray maçının skoruna bakan ve stresli dakikalar yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, bir kişinin yaptığı şaka sonrası gergin dakikalar yaşadı.
TRİBÜNDEKİ DİĞER TARAFTARLARDAN DAYAK YEDİ
Tribündeki bir taraftar, "Göztepe gol attı" deyince eller bir kez daha telefonlara gitti. Göztepe-Galatasaray maçında skorun 0-0 olduğu ve gol olmadığı anlaşılınca şakayı yapan taraftar, tribünlerdeki diğer taraftarlar tarafından tartaklandı.
Duruma, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun güvenlik görevlileri müdahale etti.
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Cimbom Fener el ele Yapıyorlar Ligine. Kuş beyinli 8taşlıların havası söndü..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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haksız şanpiyon gsCevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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Ah herşey futbol olmuş kavga artık bu ülkenin futbolu izlenmiyor rezillikCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Fenevin bütün numaraları boşa gitti.bir beşiktaşli olarak gs nin şampiyonluğunu tebrik ederim.Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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fenev ikinci oldu sanki şampiyonlar ligine gitcek gitse bile cinconla fenev şampiyonlar liginde sıfır çeker bak görün çok gülcez hallerineCevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır