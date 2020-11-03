Fenerbahçeli Sinan Gümüş, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e ceza kapıda. Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli futbolcuyu disiplin kuruluna sevk etti.

Federasyonun resmi internet sitesinde konuyla ilgili, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SİNAN GÜMÜŞ'ün 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçının son dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.