SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti
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SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gittiEnver ALAS - İSTANBUL,DHA -Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, evlilik teklifinde bulunduğu sevgilisi Kiveli Marda ile birlikte ABD'nin Miami şehrine, Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli...

Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti

Enver ALAS - İSTANBUL,DHA -

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, evlilik teklifinde bulunduğu sevgilisi Kiveli Marda ile birlikte ABD'nin Miami şehrine, Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli de ailesiyle birlikte İspanya'nın Malaga kentine tatile gitti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından yıldız futbolcular birer birer tatile çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Pelkas, sevgilisi ile birlikte geldikleri İstanbul Havalimanı'nda bilet ve bagaj işlemlerinin ardından saat 14.05'te THY'nin İstanbul-Miami seferiyle ABD'ye uçtu. Pelkas, havalimanında çalışan görevlilerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmezken, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Çiftin, Miami'de 10 gün tatil yapacakları öğrenildi. Pelkas bu ayın başında sevgilisine evlilik teklif etmiş, sevgilisi Marda ise yaptığı paylaşım ile teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

GÖRÜNTÜ ALINMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Aynı dakikalarda Feghouli de eşi ve çocuklarıyla birlikte Malaga'ya gitmek üzere bilet ve bagaj işlemlerini tamamlamıştı. Basın mensuplarının görüntü almasından rahatsız olan Feghouli, THY'nin 13.20'de hareket eden TK-1303 sayılı İstanbul-Malaga seferini yapan tarifeli uçuşuyla İspanya'ya gitti.

SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti
SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti
SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti
SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti
SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti
SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti
SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye, Galatasaraylı Feghouli de Malaga'ya tatile gitti - Haberler Spor
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