Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınmaya Dilay Kemer'li tişörtlerle çıktı
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Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınmaya Dilay Kemer'li tişörtlerle çıktı

02.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:51
Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınmaya Dilay Kemer'li tişörtlerle çıktı

Fenerbahçeli futbolcular, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden spor spikeri Dilay Kemer'in fotoğrafının olduğu tişörtlerle sahada yer aldı.

Fenerbahçeli futbolculardan Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde vefalı hareket.

Sarı lacivertliler, Antalyaspor maçı öncesi ısınmaya, geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden 32 yaşındaki Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer'in fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınmaya Dilay Kemer'li tişörtlerle çıktı

"KALBİMİZDESİN DİLAY"

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından da maç öncesi "Kalbimizdesin Dilay" notuyla futbolcuların genç spikerin resminin bulunduğu tişörtlerle yaptığı ısınma hareketlerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınmaya Dilay Kemer'li tişörtlerle çıktı

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Fenerbahçe TV'de görev yapan 32 yaşındaki spor spikeri Dilay Kemer, geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybetmişti.

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