Fenerbahçeli futbolcular kendinden geçti! Galatasaray'ın stadında çılgın kutlama - Haberler Spor
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Fenerbahçeli futbolcular kendinden geçti! Galatasaray'ın stadında çılgın kutlama

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ligde 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, ezeli rakibin stadında kara havayı dağıttı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu zaferle futbolcular kendinden geçti. Sarı-Lacivertliler Nef Stadı'ndaki sevinç anlarını, "Yendik, eğleniyoruz" notuyla paylaştı.

Sonucu merakla beklenen derbiyi Fenerbahçe kazandı. Nef Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmada 2-1'lik skorla gülen taraf Fenerbahçe oldu. Maçın son 20 dakikasını 10 kişi oynayan Kanarya, uzatmalarda Crespo'nun golüyle zafere uzandı.

Fenerbahçeli futbolcular kendinden geçti! Galatasaray'ın stadında çılgın kutlama

"YENDİK EĞLENİYORUZ"

Fenerbahçe Twitter hesabından soyunma odasındaki kutlama paylaşıldı. Paylaşıma "Yendik, eğleniyoruz" notu düşüldü. Bu video sosyal medyaya damgasını vurdu.

Fenerbahçeli futbolcular kendinden geçti! Galatasaray'ın stadında çılgın kutlama

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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