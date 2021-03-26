Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u çok çabuk unuttu!

Sarı-Lacivertli takımın önde gelen futbolcuları, Teknik Direktör Erol Bulut'un ayrılığının ertesi günü hocalarını sosyal medyada takipten çıktı. Oyuncuların, Erol Bulut ile iletişim problemi yaşadığı söylentileri de böylece doğrulanmış oldu.

Erol Bulut'un ayrılığının rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli takımda beklenen futbolun ortaya koyulamamasıyla bileti kesilen genç çalıştırıcı, bir süre daha gündemde kalacağa benziyor. Erol Bulut'un yerini Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun doldurmasıyla ayrılığın yankısı başka bir boyuta taşındı, son olarak da oyuncuların sosyal medyadan takipten çıkması, Erol Bulut'un görev başında beklenenden fazla kaldığının da göstergesi oldu.

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Fotomaç'ın haberine göre; başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitrios Pelkas, Harun Tekin, ve kaptan Ozan Tufan, Teknik Direktör Erol Bulut'u Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Özellikle sezonun ilk yarısında ismi geçen bu futbolcuların, formada adaletsiz davrandığı gerekçesiyle Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu'na şikayet ettiği haberleri gündemi meşgul etmişti.