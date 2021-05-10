Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam: "Kalbim seninle Mescid-i Aksa"
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Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam: "Kalbim seninle Mescid-i Aksa"

Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam: 'Kalbim seninle Mescid-i Aksa'
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Senagalli futbolcusu Mame Thiam, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Senagalli futbolcusu Mame Thiam, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Thiam, sosyal medya hesabından Fatır Suresi 5. Ayet ile Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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