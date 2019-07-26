Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu kimdir?

Hollandalı genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de aradığı formayı bulamayınca sosyal medya hesaplarından profil fotoğrafı hariç tüm Fenerbahçeli fotoğrafları kaldırdı. Kadıoğlu'nun tepkisine karşılık takımın nasıl bir karşılık vereceği ise merak ediliyor. Ferdi Kadıoğlu nereli? Ferdi Kadıoğlu hangi takımlarda oynadı?

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Başarılı sporcu Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem'da dünyaya geldi. Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın çeşitli altyapı takımlarında forma giydikten sonra ESA Rijkerswoerd'dan NEC Nijmegen'in genç takımına geçiş yaptı.

NİJMEGEN TAKIMINDA OYNADI

2016 yılında A Takıma yükselme başarısı gösteren oyuncunun mevkisi orta saha. Daha önce Hollanda U16, U17, U18 ve U19 Milli takım formalarını da toplam 29 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 7 gol attı. Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. 14 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ise Fenerbahçe'de top koşturuyor.