Fenerbahçeli eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını yeniden eski futbolcusu Vedat Muriqi'e çevirdi. Sarı-Lacivertliler, bu transferde Lazio cephesini ikna etmekte çok zorlanıyor fakat Vedat'ın eşi Edibe İstanbul'a dönmek için çok ısrarcı. Edibe Muriqi'nin Vedat'a İstanbul'a dönüş için baskı yaptığı konuşuluyor.