Fenerbahçeli eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını yeniden eski futbolcusu Vedat Muriqi'e çevirdi. Sarı-Lacivertliler, bu transferde Lazio cephesini ikna etmekte çok zorlanıyor fakat Vedat'ın eşi Edibe İstanbul'a dönmek için çok ısrarcı. Edibe Muriqi'nin Vedat'a İstanbul'a dönüş için baskı yaptığı konuşuluyor.
Maurizio Sarri ile sistem değişikliğine giden Lazio'da Vedat Muriç'in de geleceği belirsizliğini koruyor.
Hazırlık kampında Sarri'nin dikkatini çekemeyen Kosovalı golcünün kiralanması yeniden gündeme gelirken en büyük talip ise oyuncunun eski takımı Fenerbahçe.
Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler Muriç için nabız yoklarken, İtalyan ekibinden gelecek yeşil ışığın ardından transferi bitirmek için kolları sıvayacak.
KOYU FENERBAHÇELİ
Başarılı forvetin eşi Edibe Muriç'in de koyu bir Fenerbahçeli olması, sarı-lacivertlilerin transferde Kosovalı ismi ikna etmesi için olumlu bir etken. İstanbul aşığı olan Edibe Muriç'in de Vedat'a İstanbul'a dönüş için baskı yaptığı gelen haberler arasında.
LİGDE 27 MAÇTA 1 GOL
27 yaşındaki santrfor, geçen sezon Serie A'da 27 maça çıkarken sadece 1 gol atarak beklentilerin çok uzağında kalmıştı.