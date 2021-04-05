Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Nisan Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçının gollerini kim attı?
Fenerbahçe ligin 32. haftasında Denizlispor'u konuk etti. Peki Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor canlı anlatım, canlı takip izle! Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor hangi kanalda? Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor canlı izle! Maçtan dakikalar! Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçı 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Fenerbahçe 64. dakikada Samatta'nın golü ile 1-0 maçı kazandı. Buna göre puanını 62'ye yükseltti.
Fenerbahçe:
Dakika 64 : Mbwana Samatta
FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Özet linki birazdan aktif olacaktır.
MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 5 Nisan Pazartesi saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)
BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)
TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)
ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)
ERKAN ENGİN(AVAR)
TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)
BERK ÖZBEK(Temsilci)
BÜLENT KANTAR(Temsilci)
RECEP KULAK(Temsilci)