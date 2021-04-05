Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Nisan Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçının gollerini kim attı?

Fenerbahçe ligin 32. haftasında Denizlispor'u konuk etti. Peki Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor canlı anlatım, canlı takip izle! Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçı 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fenerbahçe 64. dakikada Samatta'nın golü ile 1-0 maçı kazandı. Buna göre puanını 62'ye yükseltti.

Fenerbahçe:

Dakika 64 : Mbwana Samatta

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 5 Nisan Pazartesi saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

BERK ÖZBEK(Temsilci)

BÜLENT KANTAR(Temsilci)

RECEP KULAK(Temsilci)