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Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi

Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Sertaç Komşuoğlu, maçın hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

21.06.2020 20:32 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:06

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 90. dakikasında Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Sertaç Komşuoğlu, müsabakanın hakemi Fırat Aydınus'a Mevlüt Erdinç'in attığı golün iptal olmasından dolayı tepki gösterdi.

Yöneticiler Aydınus'a "VAR'ı kontrol et" şeklinde tepki gösterirken, tribünde yer alan sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu'da Fırat Aydınus'a tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi

ZAJC ELLE OYNADI, VAR İPTAL ETTİ

Mücadelenin 85. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Mevlüt Erdinç oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten 3 dakika sonra Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig golünü attı ve sevinç yaşadı.

Hemen sonrasında VAR odasından Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu değerlendirdi ve başlangıcında Zajc'ın topa elle dokunduğu gerekçesiyle gol geçerliliğini kaybetti.

Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi

Kaynak: İHA

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