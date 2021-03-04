Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki: Hepsinin cevabını vereceğiz
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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki: Hepsinin cevabını vereceğiz

04.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:00

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu. Ankaragücü-Galatasaray maçından sonra sarı-kırmızılı takımın yöneticilerinin demeçlerine cevap vereceklerini söyleyen Baki, "Bu akşam futbol konuşmak istemiyorum şehitlerimiz var ama bu demek değil ki cevabımız olmayacak" dedi.

Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda büyük bir fırsatı tepti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, şehitlerimize saygı göstermek istiyorum derken, bu demek değil ki rakibimizin maçında yaşanan olaylardan sonra yöneticilerinin verdiği demeçlere cevabımız olmayacak ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN CEVABINI VERECEĞİZ"

Selahattin Baki'nin açıklamaları şöyle:

"Şehitlerimiz olduğundan gerekli açıklamaları ertelediklerini belirten Baki, "Bitlis'teki helikopter kazası sonrasında maalesef şehitlerimiz var. Bu akşam hepinizin affına sığınarak futbol konuşmamak, şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Bu demek değil ki dün akşam rakibimizin maçında yaşanan bazı olaylar ve daha sonra rakibimizin bazı yöneticilerinin verdiği demeçler ile ilgili cevabımız olmayacak. Hepsinin cevabını vereceğiz. Bu akşam da maç esnasında ve maçtan sonra olan bazı olaylar var, hepsine cevabımız olacak. Ulusumuzun başı sağ olsun, şehit ailelerimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki: Hepsinin cevabını vereceğiz
Haber Yorumları (8)
ÇALIŞAN: DİĞER 8 TAKIM. .
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CİMBOMLU: Bu fenos yöneticilerin dansöz gibi kivirmaktan ne isleri var zaten.
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TARIK: Fenevbahce. Artık yeter aglama ya bi basariniz yok kavgadan gürültüden baska. Yazık yazık
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