Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek

Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, sağlık kontrolleri sonrasında ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesi kısa bir açıklama yapan ve çok mutlu olduğunu belirten Özil, sarı-lacivertlilerde 67 numarayı giyecek.

Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman sahasına gelirken açıklamalarda bulunan Özil, "Rüyam gerçek oldu. İlk defa takımla sahada antrenman yapacağım. Hayırlı olsun. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Gerçek oldu. Çok uğraştık. Allah nasip etti. Artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon diliyorum. Bol şans" dedi.

Sahaya geldiğinde takım arkadaşları tarafından alkışlanan Mesut Özil, takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. 32 yaşındaki oyuncunun konuşmasının ardından teknik direktör Erol Bulut da kısa bir açıklamada bulundu.

"SİZ BENDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ"

Takımdan başarılı oyuncuya yardım etmesini isteyen Bulut, "Hakkında bir şey söylemeye gerek yok, benden daha iyi biliyorsunuz. Aramıza hoş geldin, hayırlı uğurlu olsun. Ona yardımcı olmaya çalışın. O da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olacak. Ailemize hoş geldin" şeklinde konuştu.

67 NUMARAYI GİYECEK

Konuşmanın ardından Özil takımla beraber çalışmalara katıldı. Bu arada Mesut Özil, 67 numaralı antrenman ürünleri giydi. Tecrübeli oyuncunun resmi maçlarda da 67 numarayı giyeceği belirtildi.