Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek

24.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:36

Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, sağlık kontrolleri sonrasında ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesi kısa bir açıklama yapan ve çok mutlu olduğunu belirten Özil, sarı-lacivertlilerde 67 numarayı giyecek.

Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman sahasına gelirken açıklamalarda bulunan Özil, "Rüyam gerçek oldu. İlk defa takımla sahada antrenman yapacağım. Hayırlı olsun. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Gerçek oldu. Çok uğraştık. Allah nasip etti. Artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon diliyorum. Bol şans" dedi.

Sahaya geldiğinde takım arkadaşları tarafından alkışlanan Mesut Özil, takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. 32 yaşındaki oyuncunun konuşmasının ardından teknik direktör Erol Bulut da kısa bir açıklamada bulundu.

"SİZ BENDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ"

Takımdan başarılı oyuncuya yardım etmesini isteyen Bulut, "Hakkında bir şey söylemeye gerek yok, benden daha iyi biliyorsunuz. Aramıza hoş geldin, hayırlı uğurlu olsun. Ona yardımcı olmaya çalışın. O da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olacak. Ailemize hoş geldin" şeklinde konuştu.

67 NUMARAYI GİYECEK

Konuşmanın ardından Özil takımla beraber çalışmalara katıldı. Bu arada Mesut Özil, 67 numaralı antrenman ürünleri giydi. Tecrübeli oyuncunun resmi maçlarda da 67 numarayı giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek
Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek
Haber Yorumları (2)
67: hayirli olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TAKLİMAKAN: Mesut Özil bütün dunya Türklerin gururudur !
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Çelebi Yaşar Güler Selçuk Özdağ Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Oktay Kaynarca Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk İtfaiye Nijerya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 19:01:33. #1.16#
title