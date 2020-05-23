Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktörlerden Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takımın Haziran ayında kendisine göreve başlamayı teklif ettiğini ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle işlerin zorlaştığını belirtti. Fenerbahçe'nin kendisine ulaştığını söyleyen Bjelica, bazı opsiyonlar üzerine de konuştuklarını ifade etti.

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken, takımın gözde adaylarından Nenad Bjelica sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hırvat RTL'e konuşan Bjelica, Fenerbahçe'nin göreve haziran ayında başlamasını istediğini ancak koronavirüs salgınının bunu zorlaştırdığını belirtti.

Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirten genç teknik adam, "Dinamo Zagreb'ten ayrıldığımdan bu yana Fenerbahçe ile temasım var. Görüşmeler devam ediyor ama hiçbir şeyi somutlaştıramadık. Fenerbahçe ile yaptığım görüşmelerin nasıl sona ereceğini söylemek benim için çok zor. Bu koronavirüs süreci de görüşmeleri yavaşlattı, işimizi zorlaştırdı. Çünkü, Türkiye'deki birçok kulübün personelinde ve oyuncularında koronavirüs çıktı" dedi.

"BEN FENERBAHÇE'YE GİTMEDİM, ONLAR BANA GELDİ"

Sarı-lacivertlilerin haziran ayında göreve başlamasını istediğini söyleyen Bjelica, "Fenerbahçe, 30 milyon taraftarı olan çok büyük bir kulüp. Her teknik direktör, böylesi bir kulüpte çalışmayı hayal eder. Fenerbahçe'ye ben gitmedim, Fenerbahçe bana geldi. Bana telefonla ulaştılar ve durumumu sordular. Görüşmelerimiz henüz bitmedi. Beni haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Ancak, Türkiye'deki koronavirüs salgınının boyutları işimizi kolaylaştırmıyor" şeklinde konuştu.

"AĞUSTOS'TA BAŞLAMAYI DA KONUŞTUK"

Ağustos ayında başlama ihtimalini de masaya yatırdıklarını ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Fenerbahçe ile ağustos ayında başlama opsiyonu üzerinde de konuştuk. Ancak, bu süreçte koronavirüs pandemisinin ne boyutlarda olacağını öngöremiyoruz. Tahmin etmek imkansız" dedi.

"F.BAHÇE'DEN BAŞKA SEÇENEKLERİM VAR"

Fenerbahçe dışında da seçenekleri olduğunu söyleyen Nenad Bjelica, "Fenerbahçe ile anlaşamayacağım diye endişeli değilim. Çünkü, başka seçeneklerim de var. Her zaman söylüyorum, Avrupa'nın beş büyük liginde kendimi deneyebilirim. 13 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Buna hazırım" şeklinde konuştu.

"ARAPLARDAN TEKLİFLER ALDIM"

Hırvatistan'da çalışırken Arabistan'dan teklifler aldığını belirten başarılı teknik adam, "Dinamo Zagreb'te çalışırken Arap ülkelerinden multi-milyonluk teklifler aldım. Ancak, Dinamo'ya odaklanıyordum. O dönem Rijeka ve Hajduk ile maçlarımız vardı. Kafam tamamen Dinamo'nun başarısı üstündeydi. Sırtımda bu yük varken, diğer teklifleri düşünecek kadar yüzeysel biri değilimdir" ifadelerini kullandı.