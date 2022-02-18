Fenerbahçe'yi yıkan golcü bakın kim çıktı! TFF 1. Lig'den 'Yetersiz' diye kovuldu

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Çek ekibinde kaptan Olayinka'nın performansı göz kamaştırdı. Şık bir gol atan Olayinka'nın geçmişte yolunun Türkiye'de geçtiği ortaya çıktı.

ANTRENMANLARA ÇIKTI

Dün akşam 90 dakika sahada kalan 1.88'lik kanat forvet, 2013'te Denizlispor, 2014'te Akhisar'da antrenmanlara çıktı. Ancak Türkiye'de tutunamadı.

"YETERSİZ"

Olayinka'nın Türk takımlarına transferi "Yetersiz" denilerek gerçekleşmedi. Avrupa'da birçok ülkeyi gezen Nijeryalı futbolcu, Prag'da kendini buldu. Her iki kanatta ve forvette oynayabilen Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri şimdilerde 7 milyon euro.