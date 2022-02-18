Fenerbahçe'yi yıkan golcü bakın kim çıktı! TFF 1. Lig'den "Yetersiz" diye kovuldu
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Slavia Prag'ın kaptanı ve golcüsü Peter Olayinka, Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Olayinka'nın Denizlispor ve Akhisar'la antrenmanlarında denendiği fakat, "Yetersiz" denilerek gönderildiği ortaya çıktı.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Çek ekibinde kaptan Olayinka'nın performansı göz kamaştırdı. Şık bir gol atan Olayinka'nın geçmişte yolunun Türkiye'de geçtiği ortaya çıktı.
ANTRENMANLARA ÇIKTI
Dün akşam 90 dakika sahada kalan 1.88'lik kanat forvet, 2013'te Denizlispor, 2014'te Akhisar'da antrenmanlara çıktı. Ancak Türkiye'de tutunamadı.
"YETERSİZ"
Olayinka'nın Türk takımlarına transferi "Yetersiz" denilerek gerçekleşmedi. Avrupa'da birçok ülkeyi gezen Nijeryalı futbolcu, Prag'da kendini buldu. Her iki kanatta ve forvette oynayabilen Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri şimdilerde 7 milyon euro.