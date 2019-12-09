: Fenerbahçe'yi bekleyen Ferdi Kadıoğlu tehlikesi

09.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:21

Son olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre; Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.

Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet edeceği de vurgulandı.

(Sabah)

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