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Fenerbahçe'yi bekleyen Ferdi Kadıoğlu tehlikesi

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu için FIFA tehlikesi ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, NEC Nijmegen'e bonservis bedelinin tamamını yatırmadığı ve Hollanda ekibinin FIFA'ya başvuracağı iddia edildi.

09.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:21
Fenerbahçe'yi bekleyen Ferdi Kadıoğlu tehlikesi

Son olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Fenerbahçeli için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre; Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC 'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.

Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet edeceği de vurgulandı.

(Sabah)


Haber Videosu

: Fenerbahçe'yi bekleyen Ferdi Kadıoğlu tehlikesi
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