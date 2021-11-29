Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak dünya yıldızı Isco geliyor! Hem de bedavaya

Sarı-Lacivertliler devre arasında büyük bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Carlo Ancelotti'nin göreve gelmesiyle gözden düşen Isco, Real Madrid'den ayrılmak istiyor. Sezon sonu mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuya, bir kulüple anlaşması halinde bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı kolaylık sağlanacak.

YILDIZI BARIŞMADI

Fichajes sitesindeki haber de, sarı-lacivertli takımın Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco ile ilgilendiği belirtildi. Ancelotti ile yıldızı barışmayan 29 yaşındaki on numaranın takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi.

CAZİP BULUYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız ismin Arsenal, Sevilla ve Real Betis'in de radarında yer aldığı vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeyeceği bu transferi cazip bulduğu kaydedildi. Isco'nun İspanya dışına çıkmayı düşündüğü ifade edildi.

MESUT'UN YERİNİ ALDI

Isco, Real Madrid'de Mesut Özil'in yerine monte edildi. Mesut'a göre defansif özellikleri daha kuvvetli, merkezde de oynayabiliyor. Kanatlarda da çok fazla oynadı. Isco'nun gelmesi halinde Sosa, Zajc, Pelkas gibi isimlerden birinin ayrılma ihtimali çok kuvvetli.

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