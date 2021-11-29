Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak dünya yıldızı Isco geliyor! Hem de bedavaya - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak dünya yıldızı Isco geliyor! Hem de bedavaya

Haberler.com - Haberler | Spor

Ancelotti'nin gelişiyle iyice gözden düşen Isco, gemileri yaktı. İspanyol basınında, sezon sonu mukavelesi bitecek dünya yıldızı için Fenerbahçe'nin devreye girdiği yazıldı. Fenerbahçe, Isco için bonservis ödemeyecek.

Sarı-Lacivertliler devre arasında büyük bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Carlo Ancelotti'nin göreve gelmesiyle gözden düşen Isco, Real Madrid'den ayrılmak istiyor. Sezon sonu mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuya, bir kulüple anlaşması halinde bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı kolaylık sağlanacak.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak dünya yıldızı! Bedavaya Isco

Fichajes sitesindeki haber de, sarı-lacivertli takımın Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco ile ilgilendiği belirtildi. Ancelotti ile yıldızı barışmayan 29 yaşındaki on numaranın takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak dünya yıldızı! Bedavaya Isco

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız ismin Arsenal, Sevilla ve Real Betis'in de radarında yer aldığı vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeyeceği bu transferi cazip bulduğu kaydedildi. Isco'nun İspanya dışına çıkmayı düşündüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak dünya yıldızı Isco geliyor! Hem de bedavaya

Isco, Real Madrid'de Mesut Özil'in yerine monte edildi. Mesut'a göre defansif özellikleri daha kuvvetli, merkezde de oynayabiliyor. Kanatlarda da çok fazla oynadı. Isco'nun gelmesi halinde Sosa, Zajc, Pelkas gibi isimlerden birinin ayrılma ihtimali çok kuvvetli.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Başkan Ali Koç hangisine yetişeceğine şaşırdı! Pelkas bavulunu topladı gidiyor

Başkan Ali Koç hangisine yetişeceğine şaşırdı! Pelkas bavulunu topladı gidiyor

 Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay görüntüleri ortaya çıktı! Bu halini hiç görmemiştiniz

Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay görüntüleri ortaya çıktı! Bu halini hiç görmemiştiniz

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title