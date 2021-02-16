Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya gitmesi beklenen Dorukhan Toköz Galatasaray'la anlaştı
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Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya gitmesi beklenen Dorukhan Toköz Galatasaray'la anlaştı

16.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:41
Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya gitmesi beklenen Dorukhan Toköz Galatasaray'la anlaştı

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'a imza attığı iddia edildi. Milli futbolcunun, düzenli forma giymek için sarı-kırmızılıları tercih ettiği belirtildi.

2018 yılında 150 bin euro bedelle Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan performansıyla milli takıma kadar yükseldi. Son olarak ligin 25. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de forma şansı bulan milli yıldız, sol bekte oynamasına rağmen performansıyla büyük beğeni topladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan, başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni sözleşme teklifini reddetmişti. Konuyla ilgili A Spor'a röportaj veren Çebi, "Dorukhan Toköz ile uzlaştık ve anlaştık. Menajerleri araya girdi ve yurt dışında top oynatma isteklerini ön plana çıkardılar. Dorukhan'ın önünde bizim teklifimiz duruyor, imza atmak isterse atar, atmazsa atmaz. Şartlarımızı kabul etmezse, yollarımız kesişmez" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya gitmesi beklenen Dorukhan Toköz Galatasaray'la anlaştı

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İÇİN TERCİHİ GALATASARAY OLDU

Vatan'ın özel haberine göre, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Dorukhan'ın sarı-lacivertli ekibin kalabalık orta sahasında forma şansı bulmasının zor olması ve düzenli forma giymek için Galatasaray'la anlaştığı belirtildi.

Galatasaray'da sezon sonu kiralık sözleşmesi biterek Benfica'ya geri dönecek olan Gedson Fernandes'in yerine düşünülen Dorukhan Toköz, sarı-kırmızılı ekipte direkt olarak ilk 11'de forma giyecek.

Milli yıldızın, Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşme yaptığı ve 1,5 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.

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