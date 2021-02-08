Fenerbahçe'ye pahalı geldi, yönetim değişince Mostafa Mohamed Galatasaraylı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'ye pahalı geldi, yönetim değişince Mostafa Mohamed Galatasaraylı oldu

08.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:11

Fenerbahçe'nin bedelini yüksek bulup pazarlıktan çekildiği Mostafa Mohamed için Zamalek, Galatasaray'dan bonservisin yarısını nakit istedi. Tam "Anlaşıldı" denirken Zamalek'in yönetimi değişti. Diagne'nin gidişiyle istenen para bulundu ve Mısırlı oyuncu sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.

G.Saray Kadıköy'de F.Bahçe'yi 1-0 mağlup ederken maça damgasını vuran isim 90 dakikanın tek golü kaydeden Mostafa Mohamed oldu. Mısırlının transfer öyküsünde ise ilginç bir detay ortaya çıktı. Sezon başında Fenerbahçe, ocak ayındaki Galatasaray kadar ısrarcı davransa, Mohamed'in bugün sarı lacivertli formayı giyeceği öğrenildi. Buna göre F.Bahçe 2.5 milyon Euro teklif etti ancak Zamalek 4 milyon isteyince görüşmeler sona erdi.

KİRALAMAYI REDDETTİLER

Mohamed için G.Saray ise tam 1.5 ay uğraştı. Neler yaşanmadı ki transfer sürecinde... Futbolcunun transferi için birçok oyuncu temsilcisi devreye girdi. Bu durum görüşmeleri olumsuz etkiledi. Zamalek 'Kiralama formülüne yanaşmayız' diyerek yarısı peşin 6 milyon dolar talep etti. Bu kez 1.5 yıl kiralama ve satın alma opsiyonu ile 6 milyon dolarlık teklif yapıldı. Tam transfer olumlu seyrederken Zamalek kongreye gitti. Mısır kulübünde göreve yeni bir yönetim geldi, görüşmeler tekrar başladı.

DIAGNE'NİN 4'TE 1'İNİ KAZANIYOR

G.Saray pes etmedi ve kiralama artı satın alma opsiyonu formülüne Zamalek'i ikna etti. Bu kez de Mısırlılar 2 milyon dolarlık tutarı Galatasaray'dan peşin istedi. Tüm şartlarını zorlayan sarı kırmızılı kulüp Diagne İngiltere'ye kiralanınca Zamalek'e istediği bedeli ödeyebildi. Üstelik derbinin kahramanının maaşı, West Bromwich'e giden Diagne'nin sadece dörtte biri... Senegalli, Aslan'dan yıllık 2 milyon 350 bin Euro alıyordu. Mohamed'e ise bu yarım sezon için 400 bin dolar, gelecek sezon için ise 725 bin dolar ödenecek.

(Hürriyet)

Fenerbahçe'ye pahalı geldi, yönetim değişince Mostafa Mohamed Galatasaraylı oldu
Haber Yorumları (3)
VEZİR42: hıhı aynen aynen irfanı kaptırdılar mesut felan geldi illa altta kalmamak için muhammedi fenerin elinden aldık aynen 2 gün sonra yok olunca görücez aynen aynen bizde istedik muhammedi tabi bunlar gs yönetiminin gs gazını almak için uyduduğu yok masadan kalktık yok ellerinden aldık yalanları gs taraftarı da inanıyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAYAN: Aallah nazardan saklasın panzer gibi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
GS: üyle kaydıki fenev ömör boyu unutamaz
Cevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Ali Sunal Didem Kınalı Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'ye pahalı geldi, yönetim değişince Mostafa Mohamed Galatasaraylı oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:02:20. #1.14#
title